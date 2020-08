Dall'Oglio : "On manque un peu de vice"

Olivier Dall'Oglio a confié sa déception, à la suite de la défaite de Brest face à l'OM (2-3).





L'entraîneur breton a livré son analyse de la rencontre. Il pense qu'elle s'est jouée sur des détails : "J'ai des regrets parce qu'on a des occasions et qu'on manque de finition. Après, je répète un peu les choses, mais c'est aussi notre naïveté sur coups de pied arrêtés. On n'a pas de grands gabarits, mais on manque un peu de vice pour éviter de prendre des buts comme ça. On en prend deux sur coup franc. En face, c'est une équipe de qualité et derrière pour revenir, ça devient compliqué. Prendre un but sur coup franc, c'est déjà difficile. À la mi-temps, on a dit qu'il fallait fermer la porte, mais on en prend un deuxième. On laisse trop les joueurs partir, on est trop réglo dans ce secteur-là et ça nous fait défaut face à de bons tireurs et de bons joueurs de tête. La différence entre les deux équipes est aussi là-dessus."





"Quand Thauvin a le ballon dans les pieds..."

Il a aussi souligné la prestation réalisée par Florian Thauvin : "Thauvin est un joueur de qualité. On se doutait qu'il allait jouer par à-coups, c'est ce qu'il a fait. Quand il a le ballon dans les pieds, c'est forcément dangereux. On est malheureux aussi sur son but parce que si elle n'est pas déviée, c'est carrément autre chose..."



Brest avait déjà concédé une défaite contre Nîmes (0-4), lors de la 1re journée.