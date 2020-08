Villas-Boas confirme pour Nagatomo

André Villas-Boas a confirmé la prochaine signature de Yuto Nagatomo (33 ans), après le match disputé contre Brest (3-2).





"Nagatomo est arrivé aujourd'hui. Il est arrivé aujourd'hui (dimanche) à Marseille, demain il passe les tests, on espère que tout se passera bien", a lancé le technicien après la rencontre. Et de poursuivre : "On en a parlé tous ensemble avec Frank (McCourt), Jacques-Henri (Eyraud) et Pablo (Longoria), on cherchait un joueur expérimenté, il a joué 12 matches de Ligue des champions ces deux dernières années et demie, il a cette expérience de capitaine, de leader de vestiaire, il parle plusieurs langues." Il assumera "le rôle de doublure d'Amavi, qu'on va maintenant essayer de prolonger".



Pour rappel, l'international japonais devrait parapher un contrat portant sur une saison. Il était libre, depuis son départ de Galatasaray.