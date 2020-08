Thauvin : "Je veux toujours aider mon équipe"

Florian Thauvin (27 ans) a largement pesé sur le succès obtenu par l'OM à Brest (3-2), dimanche soir.





Le milieu offensif s'est d'abord exprimé sur son but : "C'est un geste que je maîtrise, que je travaille tous les jours à l'entraînement. J'ai un peu de réussite, la frappe est légèrement contrée. Cela fait plaisir de marquer tout de suite pour mon retour." Il est aussi revenu sur sa longue blessure : "C'était quelque chose de très long pour moi, c'est la plus longue blessure de ma carrière. J'ai beaucoup travaillé pour revenir. Il y a beaucoup de remise en question dans ces périodes-là. Aujourd'hui, je me sens bien, je ne ressens plus aucune douleur. Il y a encore du travail, je suis un attaquant et je veux toujours aider mon équipe. Je me suis très bien senti. J'ai eu de très bonnes sensations. J'ai joué 90 minutes. Il faut encore que je travaille pour retrouver de l'explosivité sur les premiers mètres, pour éliminer pour vis-à-vis. Je suis à 70-80 % de mon niveau. Si on m'avait dit que j'allais revenir à ce niveau ; j'aurais signé tout de suite."



Pour rappel, Thauvin a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, lors du premier match de la saison.