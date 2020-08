Galtier se remémore ses débuts à l'OM

Christophe Galtier a fait ses débuts avec l'OM le 30 juillet 1985, face à Brest. Il a fait part de ses souvenirs à La Provence.





"Je ne me souvenais pas que nous avions joué dès le mois de juillet, parce que la saison devait se finir plus tôt à cause de la coupe du monde 86 au Mexique. Je me souviens beaucoup plus de la rencontre suivante, ma première au Vélodrome, au marquage de José Touré", a confié l'entraîneur du LOSC dans les colonnes du quotidien.





"J'avais été bien encadré"

Il avait fait un match correct : "J'avais été bien encadré. José Anigo qui jouait arrière droit, était le protecteur des jeunes Marseillais, comme Eric Soler, Eric Bruno ou moi. Les cadres, comme Zanon, Flak, Bell, m'avaient dit : "Ne prends aucun risque sur le plan défensif, notamment dans les relances, sois avant tout un bon défenseur. (...) Ils avaient marqué deux buts sur penalty marqués par Petrovic, mais ce n'est pas moi qui les avais causés. (...) Tout est parti de là. J'ai dû participer à plus de trente matches, avec la coupe de France par aller-retour."



Galtier a joué 52 matches avec le club phocéen, de 1985 à 1987, puis 52 autres, entre 1995 et 1997.