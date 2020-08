V. Garcia prend la défense de Payet

Vincent Garcia a pris la défense de Dimitri Payet (33 ans), lequel avait gentiment chambré le PSG, après sa défaite contre le Bayern Munich.





"En résumé, pour n'avoir jamais gagné un trophée, l'international n'aurait pas le droit de chambrer. On peut voir au contraire dans le tweet taquin du numéro 10 un culot rafraîchissant, à quelques jours du Classique au Parc (le 13 septembre). Car, pour l'OM et pour lui, ce rendez-vous comporte toujours le risque, ces dernières années, de recevoir une énième correction. La question est surtout là : seuls les vainqueurs, comme Manuel Neuer, auraient donc le droit de se moquer ? Joey Barton, qui n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière, ne serait sûrement pas de cet avis. Et il y a peut-être plus de panache dans la sortie du Réunionnais que dans celles récentes de l'armada parisienne", a écrit le journaliste de L'Équipe dans la rubrique "Point de vue".



Et de poursuivre : "Vu de France, on se gargarise souvent de l'humour des chants anglais, des piques de José Mourinho, de l'"ego trip" de Zlatan Ibrahimovic ou de la rivalité Real-Barça entretenue notamment par Sergio Ramos et Gerard Piqué. Alors pourquoi se plaindre d'avoir chez nous quelques personnalités pour nous sortir du ronron ennuyeux des conférences de presse ? Payet n'avait pas besoin de ça pour être aimé par les supporters marseillais et il ne "s'approprie" pas l'histoire de l'OM comme le pense Eric Di Meco. Il la fait vivre et la perpétue, avec les moyens de son époque et comme un gamin qui s'amuse parfois."



Pour rappel, Rolland Courbis et Eric Di Meco avaient eux cru bon de prendre la défense des pauvres Parisiens. Rares sont les salariés parisiens qui se sont positionnés du côté du Réunionnais.