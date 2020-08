Dall'Oglio : "On n'a pas des tonnes d'options"

Olivier Dall'Oglio, coach du Stade Brestois, va tenter de corriger les défauts de son équipe, face à l'OM.





Le technicien espère faire mieux que face à Nîmes (0-4), ce dimanche : "Leur force collective a été supérieure. C'est ce souci-là qui m'inquiète. On peut changer des choses, mais il ne faut pas le faire tous les week-ends parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Il faut créer une force collective à l'extérieur, notamment. On a eu des déficiences individuelles", a-t-il confié en conférence de presse. Il va notamment devoir remanier sa défense centrale : "On n'a pas des tonnes d'options. On a un milieu qui peut descendre, comme Hianga'a (Mbock), mais on a aussi un garçon comme Ludo (Baal), qui est un latéral, mais qui peut entrer dans l'axe. L'expérience ? Ça peut jouer, mais ça se discute. Hianga'a, on l'a fait jouer sur des matches amicaux à ce poste parce qu'on était déjà en déficit. Sur des entraînements, régulièrement aussi. Il peut nous amener de la force et de la puissance, après c'est vrai qu'il n'a pas d'expérience. Ludo est davantage gêné dans l'axe, c'est moins son poste, mais il a du métier. Il y aura un choix à faire là-dessus."



L'OM va également devoir se passer de plusieurs éléments contaminés par la Covid-19. Et la grosse incertitude concerne l'aspect athlétique, alors que l'équipe André Villas-Boas n'a plus joué depuis le 9 août.