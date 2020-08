Mercato : Nagatomo proche de l'OM ?

Yuto Nagatomo (33 ans) pourrait rejoindre les rangs olympiens, dans les prochains jours.





D'après les éléments publiés par L'Equipe, le club phocéen est en discussion avec l'international japonais (122 sélections et 4 buts), en vue d'une prochaine signature. Il pourrait venir suppléer Jordan Amavi, sur le côté gauche de la défense. Passé par les rangs de l'Inter Milan, il est libre de tout engagement, après ses deux ans et demi passés à Galatasaray.



L'an passé, Nagatomo a disputé 15 matchs de championnat et 6 de Ligue des Champions, sous les couleurs du club stambouliote. Il avait déjà été suivi par l'OM, en 2017.