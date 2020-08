Maracineanu annonce une nouvelle aide pour les clubs

Roxana Maracineanu a indiqué que les clubs bénéficieraient d'une aide financière supplémentaire, dans les prochains mois.





Interrogée par L'Équipe, la ministre déléguée au sport a révélé qu'une aide allait bientôt permettre aux clubs de Ligue 1 de compenser leur déficit de recettes de billetterie : "Des mesures économiques spécifiques vont soutenir le sport. Les aides sur l'activité partielle seront prolongées jusqu'à la fin de l'année au taux le plus favorable. On travaille à une aide supplémentaire : une compensation sur le manque à gagner en termes de recettes en billetterie. On ne pourra pas compenser intégralement le manque à gagner, mais on réfléchit à un mécanisme pour pénaliser le moins possible les organisateurs et les clubs", a-t-elle indiqué.



L'OM est l'un des clubs de Ligue 1 les plus pénalisés par la crise du coronavirus.