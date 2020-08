LdC, PSG : les Olympiens ont eu très peur

Les joueurs de l'OM ont craint que le PSG ne remporte la Ligue des Champions et ne présentent la coupe lors du Clasico prévu le 13 septembre.





"Vous savez quelle était la hantise des Marseillais ? C'est que si Paris gagnait la Ligue des Champions, au-delà du fait de ne plus pouvoir chambrer, ils allaient présenter le trophée lors de PSG-OM. C'est sérieux, des joueurs en ont parlé. Ils se sont dit : “ils ne vont pas nous faire ça ? On ne va quand même pas vivre cet affront de devoir limite applaudir...” Et les supporters marseillais, impuissants parce que tu ne peux pas faire les déplacements en ce moment et tu ne peux pas t'exprimer normalement, auraient hyper mal vécu le fait que la Ligue des Champions soit au Parc lors de PSG-OM. Et c'est ce qui était prévu si Paris l'avait gagnée", a expliqué Florent Germain sur les ondes de RMC.



En éliminant Lyon, puis en battant Paris, le Bayern Munich a fait le travail et soulagé de nombreux Marseillais.