MacHardy juge l'effectif de l'OM très insuffisant

Jonatan MacHardy ne pense pas que l'OM dispose d'un effectif suffisant pour atteindre ses objectifs, cette saison.





"Il va falloir être très clair : oui c'est ennuyeux, tu n'as pas le leader de ta défense et celui de ton jeu offensif. Mais tu as quand même de quoi faire une belle équipe pour jouer contre Brest. Tu vas avoir Florian Thauvin, qui n'était pas là l'année dernière. Tu récupères Jordan Amavi et Valentin Rongier, tu peux quand même faire une équipe qui a de la gueule", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.





"Je pense que tout ça traduit l'inquiétude de Villas-Boas"

Il considère que le groupe est trop court, compte tenu des échéances qui arrivent : "C'est très compliqué, car même si tu as eu deux renforts avec Pape Gueye et Leonardo Balerdi et que tu n'as pas eu de départ, tu as quand même un effectif qui est beaucoup trop court pour jouer Ligue 1 et Ligue des Champions. C'est le problème de la gestion et de la construction de l'effectif. Je pense qu'André Villas-Boas en a conscience. Il y a le mercato qui va arriver avec des cas difficiles à gérer, car il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Je pense que l'OM est un peu obligé de vendre, donc il va y avoir des départs. Je pense que tout ça traduit l'inquiétude de Villas-Boas quant à la capacité du club à lui fournir un effectif suffisant."



AVB a indiqué à plusieurs reprises attendre deux joueurs supplémentaires pour compléter son effectif. Espérons qu'il soit entendu.