Coronavirus : le programme des joueurs contaminés

Les joueurs de l'OM testés positifs à la Covid-19 sont restés à l'isolement durant une semaine.





Dans son édition du jour, L'Équipe révèle le protocole suivi par les joueurs qui ont été contaminés par le coronavirus. Selon ses informations, ils ont vécu "une semaine d'isolement total à la maison, à l'étage du domicile pour certains, en évitant de fournir le moindre effort physique et de fréquenter la famille". Ils ont ensuite subi "une batterie de tests, cardiaques notamment, et de nouveaux tests PCR et sérologiques à J+9". Enfin, ils ont pu retrouver la pelouse avec "des séances en individuel, avant une reprise de l'entraînement collectif au terme de la quatorzaine".



Jordan Amavi, Steve Mandanda, Valentin Rongier et Maxime Lopez ont recommencé à travailler, ces derniers jours.