Villas-Boas ne comprend pas le protocole de la LFP

André Villas-Boas n'a pas compris pourquoi le match Brest-OM n'avait pas été reporté. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il souhaitait le jouer.





"On a suivi le protocole. Il reste une chose ouverte, à laquelle on ne comprend rien. On a quatre joueurs sur huit jours glissants, cela veut dire que, normalement, ce match-là ne doit pas être joué. Pour la LFP, le cas de Payet ne compte pas, je dois trouver la page (sur laquelle elle se base)... Mais on ne veut pas le décaler, on est prêts pour jouer", a déclaré le technicien olympien en conférence de presse.



Covid-19 ou non, AVB craint certainement que le calendrier devienne démentiel, alors que l'OM participera à la Ligue des Champions.