Villas-Boas a "perdu espoir" avec Rocchia

André Villas-Boas ne compte pas s'appuyer sur Christopher Rocchia (22 ans) pour le poste de défenseur gauche. Il n'a visiblement pas apprécié que le joueur revienne blessé de son confinement.





"J'ai déjà parlé de ça. On cherche un latéral gauche. J'avais laissé un peu la porte ouverte pour que cette personne soit Christopher, mais à cause de sa blessure au genou, on n'a pas eu la chance de faire une bonne présaison. C'est ma faute et à la fin j'ai perdu espoir. On continue à chercher des options. On continue aussi à essayer Khaoui, qui a très bien fait dans la présaison. Mais ça veut dire aussi qu'on doit chercher des options pour Christopher parce qu'il est en fin de contrat dans un an", a déclaré l'entraîneur de l'OM face aux médias.



Rocchia, qui était prêté à Sochaux, la saison passée, a disputé 30 matchs de Ligue 2 et marqué 1 but.