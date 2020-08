Villas-Boas est cash avec Mitroglou

André Villas-Boas n'entend pas réintégrer Kostas Mitroglou (32 ans) dans son effectif.





"On a déjà eu cette conversation sur Mitroglou. Il est réintégré pour s'entraîner parfois avec nous. Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a un contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage, mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club. Il s'est blessé et on va essayer de le maintenir en forme", a lancé le technicien aux journalistes, ce vendredi.



Prêté à Galatasaray et au PSV Eindhoven, ces deux dernières saisons, Mitroglou va devoir se trouver un nouveau club.