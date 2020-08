Villas-Boas : "Ce ne sont pas les conditions idéales, mais..."

André Villas-Boas ne s'est pas vraiment où en est son équipe, après la longue interruption liée à la Covid-19. Il est impatient de la voir à l'oeuvre face à Brest.





"Cela nous a manqué. On a choisi de faire une présaison longue, mais on n'a pas fait ce que l'on voulait pendant les matchs. Impatient de voir comment on va répondre et où on en est. Important de reprendre pour la concentration. Ce ne sont pas les conditions idéales, mais on a envie de démarrer. (...) C'était difficile et on s'est bien préparé pendant la présaison. Cela a commencé à changer avant Stuttgart. On a amélioré nos contrôles dans les gestes barrières. On est arrivé à un point chaotique avec plusieurs joueurs infectés. On a divisé le groupe en quatre. On a encore subi des cas. On récupère quatre joueurs pour le match à Brest, mais il y en a encore quatre out. J'espère que c'est fini et que l'on pourra jouer le match. C'est hors de contrôle dans beaucoup de pays et qu'e l'on va en sortir", a déclaré le technicien en conférence de presse.





"Il va nous manquer nos leaders"

Et de poursuivre : "On ne sait pas comment nous sommes. Au niveau physique on va être là sauf que tout le monde n'a pas pu jouer 90 minutes. Ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir faire les cinq changements. Ce ne sont pas les conditions idéales, mais on pourra répondre sur le plan physique. L'organisation va rester la même, mais il va nous manquer nos leaders avec Payet, Alvaro ainsi que Bouna Sarr. C'est un match que l'on veut gagner pour bien commencer." Il espère néanmoins un bon résultat : "Mal débuter dévalorise la présaison. Bien débuter valorise la présaison. C'est toujours comme ça. Les résultats des amicaux n'ont pas grand-chose à voir. On veut savoir où on en est. On est sans repères. On a la qualité et les joueurs. On n'aura pas de grosses options au niveau des changements à faire en raison des joueurs infectés. J'espère que l'on va bien démarrer la saison. il faut être régulier pour faire la différence dans le championnat."



Le Portugais devra donc se passer de plusieurs éléments, mais pourra en revanche faire entrer en jeu les quatre guéris : "Les quatre joueurs seront dans le groupe, mais on prendre des décisions sur le fait de les aligner. Ils ont perdu de la forme physique. C'était difficile. Jusqu'à lundi on a pu mettre des choses en place. Le fat d'avoir cinq changements c'est bon pour nous et bien adapté pour cette saison."



Pour rappel, le deuxième match prévu opposera l'OM au... PSG, le 13 septembre.