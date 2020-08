Mandanda : "On ne sait pas comment on sera physiquement"

Steve Mandanda (35 ans) s'est exprimé sur la rencontre qui se disputera face à Brest, dimanche. Il est impatient de rejouer et refuse de mettre trop de pression sur l'équipe.





Le capitaine de l'OM a des ambitions importantes, pour la saison qui démarre : "On a hâte de débuter le championnat. On ne sait pas comment cela va être de jouer dans un stade vide ni comment on sera physiquement. Le groupe est prêt et a hâte de débuter. J'ai hâte, j'espère et on va tout faire pour être à nouveau champion de France. On sait que l'on n'est pas favori, mais Marseille se doit d'être ambitieux", a-t-il déclaré en conférence de presse. À titre personnel, il se sent mieux, après sa contamination à la Covid-19 : "J'ai repris mardi et je me sens très bien, tant mieux pour moi. Pendant une semaine je n'ai rien pu faire, car on doit faire attention au moindre effort. J'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu le feu vert des médecins."





"C'est un calendrier qui démarre fort"

Mandanda a également commenté les difficultés liées aux reports des matchs et au calendrier : "On n'a pas le choix. Cela perturbe le championnat, mais cela touche tout le monde. On doit s'adapter pour, on s'est préparé pour ça. On sait que la situation est difficile et délicate pour tout le monde. (...) C'est un calendrier qui démarre fort. Le mieux c'est de bien commencer et de gagner un maximum de matchs. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression. On a un mois chargé avec de belles affiches. Il faudra prendre maximum de points et si ce n'est pas le cas il restera d'autres matchs." Il ne pense toutefois pas qu'il faille enterre les chances phocéennes, face aux Bretons : "On a envie de jouer, car cela nous manque. On est préparé à toute éventualité. On est conditionné à jouer. Enfin, on n'est pas décisionnaire et on s'adapte aux décisions de la Ligue. Si la Ligue décide que l'on doit jouer, on jouera et on fera tout pour gagner. (...) Brest n'a pas commencé de la meilleure des façons. Ils seront peut-être revanchards et encore plus motivés, car c'est l'OM. On est prêt et on a préparé ce match de la meilleure des façons."



Pour rappel, l'OM n'a plus joué de match depuis le 9 août dernier. Il avait gagné à Nîmes, sur la plus petite des marges (1-0).