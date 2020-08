Brest-OM : Battocchio absent contre Marseille ?

Le Stade Brestois devrait composer avec plusieurs absents, face à l'OM. Cristian Battocchio (28 ans) est notamment très incertain.





Olivier Dall'Oglio devra se passer des services de Paul Lasne (adducteurs) et de Christophe Hérelle (fatigue après sa contamination au Covid-19), dimanche. Il pourrait également lui manquer Cristian Battocchio, lequel va passer des examens en raison d'une alerte au quadriceps. Brendan Chardonnet est quant à lui suspendu pour le match et Denys Bain est absent pour plusieurs mois, en raison d'une rupture des ligaments croisés.



Pour rappel, côté phocéen, de nombreux joueurs devraient manquer la rencontre en raison de leur contamination plus ou moins récente au coronavirus. Et l'équipe d'André Villas-Boas n'a plus joué de match depuis le 9 août...