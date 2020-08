Mercato : l'Atalanta aurait refermé le dossier Thauvin

Florian Thauvin (27 ans) ne devrait pas rejoindre l'Atalanta, ce mercato.





Selon les éléments publiés par la Gazzetta dello Sport, le club italien a été refroidi par les exigences du joueur et de l'OM. Le premier perçoit un salaire supérieur à 4 millions d'euros par an, tandis que le club phocéen attend 20 millions d'euros pour le laisser filer, à un an du terme de son contrat.



Il est étonnant de constater que l'international français ne trouve pas preneur, à ces tarifs. Le contexte sanitaire et la crise économique associée n'aident certainement pas.