Deschamps : "A Mandanda de maintenir ces exigences-là"

Didier Deschamps s'est exprimé sur la prolongation de Steve Mandanda (35 ans).





"Je l'ai appris, c'est son choix, s'il a pris cette décision-là c'est que c'est la meilleure solution pour lui. Évidemment, il avance dans l'âge. Il a eu, non pas la saison dernière, mais celle d'avant, une saison très compliquée. Il a fait en sorte de se remettre à niveau. À lui de maintenir ces exigences-là. Il avait comme objectif l'Euro, ce sera dans un an. À lui de tout faire pour maintenir ce niveau de performance, déjà. Après, se projeter plus loin avec la sélection, on verra. Avec son club oui, il est censé, puisqu'il a prolongé de quatre ans. C'est une décision et un accord qui doivent lui faire extrêmement plaisir", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France face à la presse.



Mandanda compte 32 sélections, bien qu'il ne soit que le numéro deux dans la hiérarchie des Bleus. Il est désormais engagé avec l'OM jusqu'en 2024.