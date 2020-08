Hermel ne pense pas que Zidane ira à l'OM

Frédéric Hermel ne croit pas que Mourad Boudjellal pourra convaincre Zinedine Zidane de venir à l'OM.





"Mourad Boudjelall dit vouloir de Zidane comme entraîneur de l'OM... C'est pas gagné quand on lit ces mots de Zizou dans mon livre", a posté le journaliste spécialisé sur le foot espagnol, sur Twitter. Les mots en question du coach madrilène étaient les suivants : "Si je repartais pour la France, je pourrais vivre à Paris, mais pas à Marseille. S'il n'y avait que mes proches ce serait simple mais là-bas, chez moi, l'amour des gens est trop grand, leur passion trop envahissante. Ce serait étouffant." Et Hermel d'ajouter dans 20 Minutes : "Avec Zidane, il ne faut jamais dire jamais. Mais aucune condition n'est réunie pour qu'il soit entraîneur de l'OM dans un avenir proche. Et à court terme, ça me paraît même impossible."



Zidane n'a déjà pas souhaité finir sa carrière à l'OM, comme le peuple phocéen l'avait rêvé. S'empêchera-t-il aussi de vivre ça en tant que coach ?