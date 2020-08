Mercato : Strootman recalé par... l'AS Rome

Recruté par l'OM il y a deux étés, Kevin Strootman (30 ans) ne reviendra pas à l'AS Rome, ce mercato.





D'après les éléments recueillis par RomaPress, le milieu de terrain phocéen a été proposé à plusieurs clubs anglais et italiens. Ses dirigeants souhaiteraient se séparer de lui en raison de ses émoluments extrêmement élevés (4,5 millions d'euros net par saison). Son nom aurait notamment été suggéré à son ancienne formation, la Roma. Les Giallorossi auraient néanmoins rejeté l'idée d'un retour, à cause de son salaire.



Recruté pour 25 millions d'euros plus des bonus, le Néerlandais va probablement rester à l'OM, cet été.