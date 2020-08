Mercato : l'intérêt d'Arsenal pour Sanson se confirme

Morgan Sanson (26 ans) serait bien sur la short-list d'Arsenal, pour renforcer son entrejeu. Le club londonien tarde néanmoins à lancer son offensive.





Selon les informations rapportées par le Daily Mail, les Gunners souhaitent bien s'attacher les services du milieu de terrain de l'OM. Leur intérêt serait en revanche freiné par les exigences des dirigeants olympiens pour le laisser filer, à savoir 28 millions d'euros.



Le média ajoute que West Ham, Wolverhampton, Fulham et Burnley ont aussi coché le nom du Phocéen. Burnley aurait déjà abandonné sa piste, l'estimant trop cher pour ses finances, tandis que le joueur n'était pas emballé par son projet. Arsenal disposerait d'un budget limité et a également tenté les options Thomas Partey (Atlético) et Thiago Alcantara (Bayern), sans succès.



Sanson a joué 138 matchs, inscrit 23 buts et délivré 16 passes décisives, depuis son arrivée à l'OM. Il paraît très attentif au challenge qu'on lui propose.