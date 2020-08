FFF : Aulas veut revenir à la LFP

Jean-Michel Aulas, président de Lyon, souhaite faire son retour au sein du conseil d'administration de la LFP.





Dans son édition du jour, L'Équipe détaille la stratégie du président lyonnais, lequel a postulé pour un retour au sein du CA de la Ligue. Il n'est pas le seul, puisqu'une dizaine de présidents souhaitent intégrer la gouvernance du football professionnel, dont quelques-uns appartiennent déjà au conseil d'administration actuel : c'est le cas de Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Caillot (Reims), Laurent Nicollin (Montpellier), Marc Ingla (Lille), Waldemar Kita (Nantes) et Saïb Chabane (Angers).



En revanche, JMA devra quitter la FFF (et donc abandonner l'idée d'en devenir le président), car le cumul des mandats n'est pas autorisé. Son retour à la LFP pourrait lui permettre de peser à nouveau sur les décisions. Dans cette optique, il se serait rapproché d'Al-Khelaïfi. Les deux hommes sont suspectés de vouloir "mettre la main sur la LFP afin de la remplacer, à terme, par une société commerciale". Le Parisien soutiendrait ainsi la candidature de François Morinière pour le poste de président, et Aulas l'apprécierait aussi.



Pour rappel, le nouveau président sera élu le 10 septembre prochain. D'ici là, les coulisses du football français devraient être assez mouvementées.