Mandanda : "Je me sens à 1000% marseillais"

Lors d'un entretien accordé sur les médias du club, Steve Mandanda (35 ans) a confié son enthousiasme, après avoir signé jusqu'en 2024, et rappelé combien il était attaché à Marseille.





"J'ai eu des périodes compliquées, mais je n'ai rien lâché et c'est un peu ce qui est propre aussi à Marseille et aux Marseillais", a d'abord rappelé le capitaine de l'OM. Il a également indiqué qu'il se sentait dans son élément, dans la ville phocéenne : "Aujourd'hui, je me sens à 1000 % marseillais. C'est quelque chose qui est en moi." Il s'est enfin réjoui d'avoir pu prolonger son contrat : "J'ai tout vécu ici, j'ai tout appris avec le club. Je ne me voyais pas partir et ne pas continuer l'aventure. Ce n'est un secret pour personne, l'OM est bien plus qu'un club pour moi, c'est l'histoire d'une vie. Treize saisons passées ici... Je vous laisse imaginer à quel point cela fait partie intégrante de ma vie. L'OM, ça ne s'explique pas, ça se vit... Cette prolongation est une fierté, une évidence, mais surtout un gage de confiance de la part de mon club", a-t-il ajouté.



Mandanda se reconvertira au sein du club, lorsqu'il décidera de raccrocher les crampons.