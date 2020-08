Covid-19 : le message d'Amavi, Lopez et Mandanda

Jordan Amavi, Maxime Lopez et Steve Mandanda ont envoyé un message aux Marseillais, afin qu'ils ne se relâchent pas face à la Covid-19.





"Juste un petit message pour vous demander de ne pas pas relâcher vos efforts, de porter un masque et de respecter les gestes barrières, car le virus est toujours là et ça n'arrive pas qu'aux autres, allez l'OM", ont tour à tour lancé les Olympiens.



Pour rappel, Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu restent positifs au coronavirus. Valentin Rongier est désormais négatif.