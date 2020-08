Une rencontre Ajroudi-Boudjellal prévue ce jeudi

Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal auraient prévu de se rencontrer, ce jeudi, afin d'affiner leur stratégie de rachat de l'OM.





"Après l'éviction des 2 conseillers, M. Ajroudi et M. Boudjellal se remettent au travail sur la vente de l'OM. Les 2 hommes se retrouvent ce jeudi, loin de Paris et des regards. Plus de discrétion annoncée (pas une première...) pour regagner en crédit et rassurer le clan Mc Court", a fait savoir le journaliste David Aiello, via Twitter.



Le feuilleton du possible rachat du club phocéen paraît loin d'être terminé.