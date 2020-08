Mercato : Caio Henrique va rejoindre... Monaco

Longtemps associé à l'OM, Caio Henrique (23 ans) devrait finalement signer à l'AS Monaco.





D'après le quotidien As, le défenseur gauche de l'Atlético Madrid va s'engager avec le club monégasque dans le cadre d'un transfert de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Il serait déjà en principauté et l'opération devrait être officialisée dans les prochaines heures.



Diego Simeone a finalement décidé de laisser filer son latéral.