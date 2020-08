Des précisions sur le contrat de Mandanda

Steve Mandanda (35 ans) souhaite rester dans le monde du football, après sa carrière de joueur.





Dans son édition du jour, L'Équipe apporte des précisions sur la prolongation du capitaine de l'OM. Selon ses informations, son nouveau contrat lui offre "une certaine latitude", avec une reconversion et un contrat CDI, à son terme. Le portier se verrait bien devenir directeur sportif (comme Dimitri Payet), ou entraîneur, ces prochaines années. Et il pourra choisir de mettre fin prématurément à son engagement de joueur, s'il le souhaite, sans que cette réinsertion soit mise en cause.



Mandanda, qui a déjà participé à 549 matchs sous le maillot de l'OM, se verrait jouer au moins deux ans de plus.