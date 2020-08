Covid-19 : quatre joueurs de l'OM guéris

Quatre joueurs de l'OM qui avaient contracté le coronavirus ont été testés négatifs.





Selon les renseignements obtenus par RMC, Steve Mandanda, Valentin Rongier et Maxime Lopez sont maintenant négatifs au test de la Covid-19. Et c'était déjà le cas de Jordan Amavi. Ils ne reprendront pas les séances collectives immédiatement, mais c'est plutôt rassurant pour la suite.



Pour rappel, les trois derniers testés positifs ont été Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu.