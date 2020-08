Ça discute aussi prolongation avec Amavi et Thauvin

Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec Jordan Amavi (26 ans) et Florian Thauvin (27 ans), concernant de possibles prolongations.





Selon les renseignements communiqués par RMC, le nouveau directeur du football de l'OM a démarré des négociations avec les deux joueurs, au sujet d'une possible reconduction de leur contrat respectif. Le premier sort d'une belle saison, lors de laquelle il a montré qu'il pouvait rebondir et enfin jouer à son meilleur niveau à Marseille (ce qui n'est pas donné à tout le monde). Quant au second, il ne croule pas sous les propositions et paraît doucement se laisser porter jusqu'à la fin de son engagement. Il ne devrait pas être facile de le convaincre de rester davantage.



Amavi et Thauvin ont respectivement joué 105 et 237 matchs, sous la tunique de l'OM.