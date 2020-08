Report de Lens-PSG, Quillot s'est expliqué

Didier Quillot a justifié le report du match Lens-PSG, sur demande du club parisien.





"Nous avons reçu une demande écrite du PSG samedi soir, la veille de la finale. Elle a été confirmée lundi matin. Nous avons ensuite simplement appliqué les textes en demandant un accord formel du club adverse et du diffuseur. Nous avons obtenu un accord écrit de Lens le lundi soir, puis celui de Canal + mardi matin. On a ensuite tenu le bureau de Ligue où j'ai présenté le contexte, la demande du PSG, les accords de Lens et Canal + ainsi que la proposition de reporter la rencontre à la première date disponible, à savoir le 10 septembre. La décision a été votée à l'unanimité du bureau. On a simplement appliqué nos textes", a-t-il déclaré au Parisien. Le directeur exécutif de la LFP a par ailleurs indiqué que le RC Lens avait donné son accord : "Je lui réponds que le RC Lens a été consulté et qu'il a donné son accord. Lens aurait très bien pu refuser et il ne l'a pas fait. Je n'ai vraiment pas senti que cela posait un problème du côté du RC Lens", a-t-il ajouté.



Les critiques ont été nombreuses, suite à cette décision, alors que le PSG disposait de six jours pour préparer la rencontre.