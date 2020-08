Mercato : l'agent de Zeqiri calme le jeu avec l'OM

Michel Urscheler, conseiller d'Andi Zeqiri, a confirmé un intérêt de l'OM pour son poulain. Le club phocéen s'est simplement renseigné.





"À l'heure où je vous parle, je ne suis pas sur la Canebière avec un verre de pastis entre les mains. Oui, j'ai eu des contacts avec Marseille, parce que je connais des gens là-bas depuis plusieurs années, et cela concerne notamment Zeqiri. Mais c'est resté au stade de la prise de renseignements. Ce n'est pas plus avancé qu'avec la trentaine d'autres clubs avec qui j'ai discuté depuis quelques mois. Ce qui a été annoncé n'est pas fondé. (...) Il est encore très prématuré d'évoquer une piste sérieuse", a indiqué l'agent de l'attaquant au média Le Matin.



La saison passée, Zeqiri a inscrit 22 buts et délivré 10 passes décisives en 37 apparitions.