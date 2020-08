Brest-OM devrait bien être reporté

Le match de l'OM prévu contre Brest devrait être reporté, en raison des nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif phocéen.





Si l'on en croit les éléments recueillis par La Provence, la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 devrait être reportée, ce mercredi. Elle était programmée dimanche (21h00) et sera donc jouée à une date ultérieure, bien que le calendrier marseillais promette d'être déjà très fourni.



Pour rappel, après Jordan Amavi, Steve Mandanda, Dimitri Payet, Valentin Rongier et Maxime Lopez, trois nouveaux Olympiens ont été testés positifs au coronavirus : Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu.