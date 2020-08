Mercato : l'OM vise à recruter deux joueurs

L'OM souhaiterait obtenir deux renforts, d'ici la fin du mercato. Il viserait un latéral gauche et un attaquant.





Selon les informations divulguées par RMC, le club olympien veut encore faire signer deux éléments, pour cette saison. Pablo Longoria chercherait des profils correspondant aux attentes d'André Villas-Boas, pour les postes de latéral gauche et d'attaquant. Le Portugais souhaiterait notamment voir arriver un buteur présentant des qualités différentes de celles de Dario Benedetto, afin de pouvoir varier les stratégies et jouer davantage dans la profondeur.



La radio précise aussi que les joueurs phocéens ne veulent pas partir... Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud, lequel voulait faire rentrer des sous, cet été. Le président se rend peut-être un peu mieux compte des répercussions de la politique de recrutement pour laquelle il avait opté avec Rudi Garcia.



On ne peut par ailleurs pas dire que le travail réalisé par Paul Aldridge soit très efficace.