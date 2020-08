Les noms des trois joueurs de l'OM contaminés ont été dévoilés

Alvaro Gonzalez, Simon Ngapandouetnbu et Bouna Sarr ont été contrôlés positifs à la Covid-19.





Selon La Provence, les trois nouveaux contaminés au coronavirus sont Alvaro, Ngapandouetnbu et Sarr. Auparavant, Jordan Amavi (qui est guéri), Steve Mandanda, Maxime Lopez, Valentin Rongier et Dimitri Payet avaient contracté le virus.



L'OM a d'ores et déjà contacté la LFP pour faire déplacer la rencontre prévue contre Brest.