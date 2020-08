Vexé, Riolo met en garde Payet

Daniel Riolo s'en est pris à Dimitri Payet (33 ans), lequel avait chambré le PSG suite à la défaite concédée contre le Bayern Munich (0-1).





Sur l'antenne de RMC, le journaliste a réagi au tweet humoristique publié par le Réunionnais, lequel l'a visiblement beaucoup contrarié : "Payet, il va jouer la Ligue des champions. Ça sera très intéressant de voir sa performance dans une compétition de ce niveau-là, et jusqu'où il pourra mener l'OM en Ligue des champions. Ça sera intéressant à suivre...", a-t-il lâché au micro de la radio.



Comme la plupart de ses confrères parisiens, Riolo n'avait curieusement pas relevé les moqueries qui avaient suivi la défaite de l'OM face à l'Atlético Madrid, il y a deux ans. On peut donc comprendre que son raisonnement est différent selon que la boutade concerne le club qu'il supporte (le PSG), ou pas. Et étant donné qu'il a Payet dans le collimateur depuis des années, cela ne changera de toute façon pas grand-chose...