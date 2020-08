Mitroglou s'est blessé à l'entraînement

Kostas Mitroglou (32 ans) se serait blessé à l'entraînement, alors qu'André Villas-Boas l'avait réintégré à son groupe.





Si l'on en croit les informations rapportées par RMC, l'attaquant s'est blessé à la cuisse lors d'une séquence de courses et de frappes au but. AVB l'aurait intégré dans ses petits groupes, suite à sa réorganisation de l'entraînement. Le Grec n'a toutefois pas pu montrer grand-chose, puisqu'il s'est fait mal dès la seconde séance. Le média précise que le coach portugais connaissait la fragilité du buteur, qui est depuis à l'infirmerie.



A un an du terme de son contrat, Mitroglou paraît pour l'instant bien loin d'avoir la condition pour prétendre à une place dans le groupe. S'il a marqué quelques buts importants lors de sa première saison, il a ensuite semblé se démotiver.