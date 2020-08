Rami en Serie B ?

L'ancien défenseur de l'OM est libre de tout contrat, après son départ de la Russie et de Sotchi.





Reggina, qui est promu en Serie B, fait les yeux doux à Adil Rami. Le club italien a déjà enregistré le recrutement du Français Jérémy Ménez cet été, et selon son président, Luca Gallo, interrogé par Sportitalia, le défenseur est sur les tablettes : "Je ne nierai pas que Rami est sur la très courte liste de noms que la Reggina surveille attentivement. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Nous sommes proches du profil d'un international et nous verrons ce qu'il se passe."



Adil Rami a évolué à l'OM de 2017 à 2019, et s'est notamment réjoui de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich ces derniers jours.