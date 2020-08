Boudjellal rêve de Zidane

Dans La Provence, Mourad Boudjellal a dévoilé son ambition de faire venir l'entraîneur du Real Madrid à l'OM.





"Sur l'entraîneur, je suis très clair : Villas-Boas est très bon. Mais pour moi, il y a une seule personne qui a un destin ici. Et je pense qu'on échappe pas à son destin. Zinédine Zidane ? Si demain j'étais président de ce club, je ne sais pas s'il accepterait, mais je dormirais devant sa porte. Il en aura peut-être marre au bout d'un moment, mais je le ferai, quitte à me faire jeter. Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j'y arriverais, mais je remuerai ciel et terre ! Quand tu es président de l'OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter. C'est un garçon qui est né ici, qui a raté son rendez-vous avec le club en tant que joueur alors qu'il est devenu le meilleur joueur du monde. Je suis très fier de mon slogan : "Je ne fais pas de différence entre mon ambition et mes rêves". Je l'appliquerai à l'OM, mais on n'en est pas encore là. Je n'ai pas de légitimité pour l'instant. La seule est de dire qu'on a un projet, trois francs six sous, et l'envie de faire grandir ce club."



Zinédine Zidane est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022.