Evra évoque son altercation avec un supporter

L'ancien latéral français, aujourd'hui retraité, a été interrogé par le Guardian sur l'événement qui a précipité la fin de son aventure à l'OM.





"Il m'a dit que j'étais un singe et il me menaçait de me trancher la gorge ainsi que la gorge de mes enfants. J'ai réagi parce que je suis humain. Depuis j'ai beaucoup médité et ça aide."



Pour rappel, Patrice Evra a signé à l'OM en janvier 2017. En novembre 2017, en marge d'un match d'Europa League au Portugal, à Guimarães, le Français de 39 ans assène un coup de pied à un supporter. Quelques jours plus tard, son contrat est résilié d'un commun accord avec le club.