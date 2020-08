Ceferin admet qu'il faut changer le FPF

Aleksander Ceferin avoue que le règlement du fair-play financier doit être modifié.





Le président de l'UEFA assure toujours croire au FPF, mais concède que sa réglementation doit être revue : "Le fair-play financier a fait ses preuves et fonctionne encore. Il a été créé pour juguler les pertes des clubs et l'a fait avec succès. Maintenant, on doit aller vers un football européen qui soit plus concurrentiel. Il faut en même temps autoriser les nouveaux investissements dans le football et aussi obliger ceux qui investissent trop à partager", a-t-il déclaré (propos relayés par L'Équipe). Et de poursuivre : "S'il est toujours possible de punir ceux qui ne respectent pas les règles ? Ils ont été punis par l'ICFC (Instance de contrôle financier des clubs). Mais le TAS a annulé certaines décisions. Cela veut-il dire que nous devrons changer certaines règles ? Sans doute. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à agir contre certains grands clubs."



C'est peu de dire que ce FPF est injuste. Il ne s'occupe pas des dettes des clubs espagnols, anglais ou italiens, ne regarde pas les "pirouettes" comptables qui permettent d'équilibrer virtuellement les comptes et ne s'en prend qu'à ceux qui rendent des comptes "propres".



L'OM paraît ainsi être devenu le club le plus pénalisé par le fair-play financier. Les retenues sur ses futurs revenus pourraient être supérieures à l'amende infligée à Manchester City, lequel était quand même soupçonné d'avoir dissimulé des sources de financement par ses propriétaires en les faisant passer pour du sponsoring...



Vivement la fin de ce règlement stupide, lequel ne paraît finalement servir qu'à protéger les grands clubs.