Le Final 8 a plu à Ceferin

Aleksandr Ceferin a aimé le Final 8 et n'exclut pas de le réutiliser, lors des prochaines éditions.





Le président de l'UEFA a évoqué l'idée de refaire un Final à plusieurs équipes, ces prochaines saisons : "Ce “Final 8” n'a pas dénaturé la Ligue des champions. Le huis clos représente un préjudice important, car l'ambiance n'est évidemment pas la même. Mais pour le reste, les dommages ne sont pas nombreux. Les quarts de finale et les demi-finales, joués sur un seul match, ont donné des parties intéressantes. On a un tournoi passionnant. La crise sanitaire nous a imposé cette solution, mais finalement, les retours que nous avons sont très positifs", a-t-il déclaré (propos relayés par L'Equipe).





"Une Super Ligue européenne serait une compétition très ennuyeuse"

Une grande réforme devrait avoir lieu en 2024 : "La situation est agréable lorsque vous avez un “produit” magnifique. Vous pouvez changer des choses pour le rendre encore plus grand. Mais si vous ne changez rien, il reste superbe. Mon opinion personnelle est que nous devons discuter avec les parties prenantes pour rendre nos compétitions encore plus attractives. Mais je ne sais vraiment pas dans quelle direction il faut aller. Nous déciderons d'ici à la fin de l'année ou au début de l'an prochain", a-t-il ajouté. Il est en revanche opposé à l'idée d'une Ligue fermée : "En C1, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de grands et de petits, il y a les bons et les mauvais. Une Super Ligue européenne avec 12 ou même 24 clubs serait une compétition très ennuyeuse. Quand je discute avec les supposés grands clubs, je ne vois pas d'intérêt pour la création d'une Super Ligue. De temps en temps, l'un d'entre eux s'exprime sur ce sujet. Mais ils savent bien que la Ligue des champions est la meilleure compétition sportive au monde."



Bien qu'elle soit fermée, la NBA rencontre un franc succès. On peut imaginer que les débats concernant la Super Ligue sont loin d'être terminés. L'OM doit désormais s'inscrire dans la durée en Ligue des Champions, afin de réintégrer le gotha européen.