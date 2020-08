Le clin d'oeil de Neuer à l'OM

Manuel Neuer (34 ans) a trollé le PSG en mentionnant le stade Orange Vélodrome, sur les réseaux sociaux.





Sur Instagram, l'emblématique gardien de but allemand a publié une photo de lui en train de lever la coupe aux grandes oreilles. Et il a localisé l'endroit au "Stade Vélodrome, Marseille". Un gros clin d'oeil à l'OM et à ses supporters. Les Parisiens ont certainement apprécié. Les Munichois ont ensuite dansé sur le son "Paname, c'est la Champions League", dans le vestiaire.



De Barcelone aux loupés de Kylian Mbappé face au Bayern, en passant par Madrid ou Manchester United, le PSG nous régale. Les milliards ne font pas tout...