Payet a aussi chambré les Parisiens

Dimitri Payet (33 ans) a gentiment chambré le PSG, après sa défaite contre le Bayern Munich, en finale de la Ligue des Champions.





"Une histoire, une étoile, OM, une ville, Marseille, A jamais les premiers", a écrit le Réunionnais sur Twitter, avec la fameuse vidéo des deux maillots et de l'étoile : on croit d'abord qu'une étoile surplombe le logo du PSG, mais on se rend finalement compte qu'il s'agit de l'étoile du logo de l'OM. Il est probable que peu de Parisiens consulteront les réseaux sociaux, ce lundi...



Pour rappel, les Parisiens a chambré les Phocéens lors de la finale de Ligue Europa, en 2018.