PSG 0-1 Bayern : les Marseillais ont fêté ça sur le Vieux-Port

Les fans marseillais ont fêté la victoire du Bayern Munich, dimanche soir, sur le Vieux-Port.





De nombreux Phocéens se sont réunis sur le Vieux-Port pour jubiler du succès des Bavarois face au rival parisien, dimanche soir. Chants, pogos, fumigènes et même feux d'artifice... La fête a été intense, après la finale de la Ligue des Champions.



On peut dire que le lien avec Munich, dont le club a successivement éliminé Lyon et battu le PSG, s'est renforcé.