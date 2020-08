L'OM lance un appel au calme

Le club olympien a lancé un appel au calme, en vue de la finale de Ligue des Champions, PSG-Bayern Munich.





"Le football et Marseille, c'est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires. Ce soir, l'OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien. Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers", a posté l'OM sur les réseaux sociaux.



Pour rappel, quelques incidents avaient eu lieu lors des demi-finales.