Sarr agressé par des hommes armés à son domicile

Bouna Sarr (28 ans) a été agressé à son domicile par des hommes armés, ce vendredi matin.





Selon La Provence, le latéral de l'OM a vu surgir quatre hommes, juste avant 9 heures, alors qu'il s'apprêtait à partir à l'entraînement et était avec sa compagne. Deux d'entre eux portaient des armes et l'ont menacé afin qu'il leur remette des objets de valeur. Ils ont ensuite pris la fuite. La brigade de répression du banditisme a été chargée de l'enquête : "Des constatations sont en cours au domicile du joueur", précise le site du quotidien.



Le début de saison est décidément bien difficile. Bon courage à Bouna Sarr et à sa famille.