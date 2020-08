Maillot du PSG : la préfecture abroge l'arrêté

Cible de nombreuses critiques, la préfecture des Bouches-du-Rhône a abrogé l'arrêté interdisant les maillots du PSG dans le centre-ville de Marseille.





Selon La Provence, le préfet a choisi de faire machine arrière et d'autoriser les maillots parisiens : "Il invite instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l'espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à partie", rapporte le site du quotidien.



L'interdiction de port de vêtement pour prévenir d'éventuels incidents n'avait pas été bien comprise. On peut en tout cas imaginer que la police sera vigilante, dimanche.