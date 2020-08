Latour pense que Lyon va suivre l'exemple de l'OM

Bertrand Latour pense que Lyon pourrait suivre la même trajectoire que l'OM, lequel a éprouvé beaucoup de difficultés suite à son beau parcours européen de 2018.





"J'en veux pour preuve l'exemple de Marseille qui a fait une finale de coupe d'Europe et au final... C'est une saison ratée, les conséquences vont être terribles pour Lyon, a prévenu le journaliste. On a vibré, on a eu des émotions, sans doute que les supporters sont contents, c'est une parenthèse enchantée. Mais le problème, c'est que tu vas perdre énormément de joueurs, comme Aouar notamment, qui vont vouloir partir de Lyon et qui ne seront pas remplacés par des joueurs à la hauteur de leur talent. Tu aurais pu en garder si tu t'étais qualifié en Ligue des Champions, là tu ne seras pas du tout en coupe d'Europe, donc c'est malheureusement une saison ratée", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



La présence de la Ligue des Champions devrait aider l'OM à rééquilibrer son budget. À l'inverse, Jean-Michel Aulas devrait avoir fort à faire pour expliquer le déficit structurel (hors transferts) de son club, dans un an.