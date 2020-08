Beyrouth : l'OM a récolté 52 110 euros

L'OM est parvenu à récolter 52 110 euros afin d'aider les Libanais, après la double explosion du 4 août.





Via OM Fondation, le club phocéen a mis aux enchères les maillots portés par vingt joueurs. Il a ainsi récolté 52 110 euros. Et c'est celui de Florian Thauvin qui a été vendu le plus cher, en échange d'un chèque de 12 200 euros. "L'Olympique de Marseille, c'est avant tout du foot, mais c'est aussi bien plus que du foot. Cet aspect d'engagement sociétal compte beaucoup pour Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. À travers le succès de la vente aux enchères de ces maillots, c'est une fois de plus l'esprit de solidarité propre aux Marseillais qui s'est manifesté", a déclaré Grégoire Kopp, directeur de l'impact et de la communication de la maison ciel et blanc, à La Provence.



Le montant sera reversé à la Croix-Rouge libanaise.